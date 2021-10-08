ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Парагвай в поединке отборочного цикла чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, на своем поле расписал мировую с Аргентиной.

Встреча закончилась без забитых мячей. После девяти игр у Аргентины 19 очков и второе место в турнирной таблице, а у Парагвая 12 баллов и шестая строчка.

Обзор матча:

Парагвай — Аргентина 0:0

Парагвай: Сильва — Рохас, Альдерете, Гомес, Арсамендия (Санчес, 74) — Морель (Кардосо Лусена, 63), Алонсо, Вильясанти (Бальбуэна, 89) — Альмирон, Ромеро (Эскобар, 89), Санабрия (Гонсалес, 74).

Аргентина: Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 57) — Ди Мария (Родригес, 67), Де Пауль (Гомес, 67), Паредес, Ло Чельсо (Гонсалес, 76) — Месси, Корреа (Альварес, 76).

Предупреждения: Вильясанти, Алонсо.