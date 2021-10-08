ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Парагвай - Аргентина, Getty Images
08 октября 2021, 10:59
Парагвай в поединке отборочного цикла чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, на своем поле расписал мировую с Аргентиной.
Встреча закончилась без забитых мячей. После девяти игр у Аргентины 19 очков и второе место в турнирной таблице, а у Парагвая 12 баллов и шестая строчка.
Обзор матча:
Парагвай — Аргентина 0:0
Парагвай: Сильва — Рохас, Альдерете, Гомес, Арсамендия (Санчес, 74) — Морель (Кардосо Лусена, 63), Алонсо, Вильясанти (Бальбуэна, 89) — Альмирон, Ромеро (Эскобар, 89), Санабрия (Гонсалес, 74).
Аргентина: Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 57) — Ди Мария (Родригес, 67), Де Пауль (Гомес, 67), Паредес, Ло Чельсо (Гонсалес, 76) — Месси, Корреа (Альварес, 76).
Предупреждения: Вильясанти, Алонсо.