ЧМ-2022. Отбор

Ивайло Петев высказался о победе над Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022.

Перед предстоящим поединком против сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года национальная команда Боснии и Герцеговины одержала гостевую победу над Казахстаном (2:0).

Главный тренер боснийской сборной Ивайло Петев поделился эмоциями от данного противостояния.

"У наших игроков была мотивация. Они вышли на поле и сыграли в очень умную игру: у нас было восемь или девять шансов забить. Ребята постарались и сделали всё, что могли".



"Сегодня Джеко не повезло, но он все равно один из лучших игроков мира, входит в ТОП-10. Сегодня у него не получилось забить. Надеюсь, что в матче с Украиной это случится. Но сегодня на поле были одиннадцать игроков и семь на скамейке: каждый из этих ребят сделали всё что мог и дал сто процентов своих сил".

"Самое важное — это то, что мы выиграли, что заработали три очка. Ребята 60-70 минут играли на полную катушку. Конечно, жалко, что мы не использовали все моменты, которые должны были использовать. Но мы все равно постарались выдать максимум", — заявил Петев в интервью телеканалу Qazsport.

Смотреть видео голов и обзор матча Казахстан — Босния и Герцеговина вы можете на Football.ua. Поединок Украины против боснийцев состоится 12 октября на Арене Львов.