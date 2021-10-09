ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию положение команд в квартете D на 9 октября.

Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1.

Благодаря трем набранным очкам подопечные Александра Петракова вернули себе вторую строчку в таблице квартета D, уступая лидерство только сборной Франции.

Ближайший преследователь украинцев — национальная команда Боснии и Герцеговины, с которой "желто-синим" осталось сыграть два своих последних матча в этом квалификационном раунде ЧМ-2022. При этом, стоит отметить, что у боснийцев есть один поединок в запасе против Финляндии.

Смотреть видео голов и обзор матча Финляндия — Украина вы можете на Football.ua.

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