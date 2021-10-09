ЧМ-2022. Отбор

Football.ua напоминает о регламенте и вариантах попадания в финальную часть предстоящего мундиаля в Катаре.

Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1.

Благодаря трем набранным очкам подопечные Александра Петракова вернули себе вторую строчку в таблице квартета D, уступая лидерство только сборной Франции. Теперь украинцам осталось сыграть последние два поединка против Боснии и Герцеговины.

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Очевидно, чтобы обезопаситься и не надеяться на результаты поединков конкурентов по группе, как это было на Евро-2020, сборной Украины желательно набирать максимальные шесть очков с боснийцами. Так не только останутся шансы на первое место, но и точно "желто-синие" останутся на второй строчке.

Учитывая, что надеяться на осечки Франции против Казахстана или Финляндии можно, но вряд ли стоит, поэтому рассмотрим наиболее реалистичный вариант развития событий в этом отборе на ЧМ-2022: что будет, если сборная Украины закончит на итоговом втором месте.

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Прямые путевки на ЧМ-2022

В финальную часть чемпионата мира напрямую попадают десять победителей групп. Единственная команда, которая уже является участником мундиаля в качестве хозяйки турнира, — сборная Катара.

Стыковые турниры

В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 национальных сборных будут поделены между собой на три отдельных турнира по четыре участника, победители которых получат три путевки в финальную часть чемпионата мира. Пройдут эти турниры в рамках одноматчевых полуфиналов и финалов.

Стыковые турниры пройдут в период с 24 по 29 марта.

У кого больше шансов попасть в "стыки" через Лигу наций?

Как было сказано выше, к десяти сборным, занявших вторые места в своих группах, присоединятся еще две команды из Лиги наций. Кто это может быть? Франция, Бельгия, Италия, Испания, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар, Фарерские острова.

Первые четыре сборные, скорее всего, получат прямые путевки в финальную часть ЧМ-2022, тогда как Армения, Гибралтар, Фарерские острова имеют мало шансов попасть в плей-офф таким вот образом.

Исходя из этого, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория и Албания — эти сборные являются главными кандидатами на получение двух путевок в стыковые турниры ЧМ-2022 через Лигу наций-2020/21.

Рейтинг команд в Лиге наций-2020/21

Лига A

1-2 Франция

1-2 Испания

3-4 Италия

3-4 Бельгия

Лига B

5 Уэльс

6 Австрия

7 Чехия

8 Венгрия

Лига C

9 Словения

10 Черногория

11 Албания

12 Армения