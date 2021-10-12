ЧМ-2022. Отбор

Хавбек бойсницев получил мышечное повреждение.

Сборная Боснии и Герцеговины не сможет рассчитывать на полузащитника Гойко Симирота в матче с Украиной в рамках обора на ЧМ-2022.

Как сообщает официальный сайт боснийской федерации, хавбек Стандарда получил разрыв мышц голени и не поможет национальной команде в сегодняшнем матче. Предполагается, что восстановление 28-летнего игрока займет около трех недель.

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Также сообщается, что все ПЦР-тесты футболистов и членов персонала сборной Боснии и Герцеговины оказались негативными.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня во Львове и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.