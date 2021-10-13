ЧМ-2022. Отбор
Якин стал первым тренером швейцарцев, при котором они не пропустили в первых четырех официальных матчах.
Мурат Якин, Getty Images
13 октября 2021, 12:21
Сборная Швейцарии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Литву (4:0).
По информации OptaFranz, главный тренер Мурат Якин стал первым наставником сборной Швейцарии, при котором национальная команда не пропустила ни одного гола в первых четырех официальных матчах после назначения.
До матча с Литвой, Швейцария обыграла и расписала мировую с Северной Ирландией (2:0 и 0:0), а также поделила очки с Италией (0:0).
После шести встреч Швейцария набрала 14 очков и она делит первое место с Италией в группе С.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.