ЧМ-2022. Отбор

Якин стал первым тренером швейцарцев, при котором они не пропустили в первых четырех официальных матчах.

Сборная Швейцарии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Литву (4:0).

По информации OptaFranz, главный тренер Мурат Якин стал первым наставником сборной Швейцарии, при котором национальная команда не пропустила ни одного гола в первых четырех официальных матчах после назначения.

До матча с Литвой, Швейцария обыграла и расписала мировую с Северной Ирландией (2:0 и 0:0), а также поделила очки с Италией (0:0).

После шести встреч Швейцария набрала 14 очков и она делит первое место с Италией в группе С.

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