ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Бразилии на своем поле разгромила Уругвай (4:1).

Счет в матче был открыт уже на 10 минуте поединка, когда результативным ударом отметился Неймар. Спустя восемь минут Рафинья удвоил преимущество в счете, а затем он оформил дубль. В середине второго тайма Суарес сократил отставание в счете, но последнее слово было за бразильцами, в составе которого отличился Габриэл Барбоза.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Бразилия - Уругвай 4:1

Голы: Неймар, 10, Рафинья, 18, 58, Габриэл Барбоза, 83 — Суарес, 77.

Бразилия: Эдерсон — Эмерсон, Вериссимо, Тиаго Силва, Алекс Сандро — Фред (Эденилсон, 88), Фабиньо (Дуглас Луис, 71) — Рафинья (Рибейро, 71), Пакета (Антони, 61), Неймар — Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61).

Уругвай: Муслера — Нандес (Касерес, 46), Коатес, Годин, Винья (Пикерес, 46) — Бентанкур (Горриаран, 71), Вессино (Торрес, 65), Вальверде, Де ла Крус (Торрейра, 46) — Суарес, Кавани.

Предупреждения: Фабиньо — Вальверде, Кавани, Коатес.