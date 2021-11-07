Дерби Порту-Аллегри завершилось со счетом 1:0 в пользу Интернасьонала.
Игроки Интернасьонала, Getty Images
07 ноября 2021, 13:00
Сегодня ночью прошел очередной поединок бразильского чемпионата, в котором Интернасьонал на своем поле минимально обыграл Гремио со счетом 1:0.
Однако матч запомнился не как футбольными действиями на поле, как теми событиями, которые произошли после финального свистка.
После игры болельщики хозяев достали баннеры в виде картонных гробов с изображением эмблемы Гремио. Это был прямой намек на вылет команды во второй дивизион бразильского первенства.
Игроки Интернасьонала присоединились к фанатами и начали бегать с такими баннерами по полю, что сильно не понравилось футболистам Гремио. В итоге конфликт перерос в драку, которую спустя некоторое время остановила полиция.
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