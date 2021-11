Сегодня ночью прошел очередной поединок бразильского чемпионата, в котором Интернасьонал на своем поле минимально обыграл Гремио со счетом 1:0.

Однако матч запомнился не как футбольными действиями на поле, как теми событиями, которые произошли после финального свистка.

После игры болельщики хозяев достали баннеры в виде картонных гробов с изображением эмблемы Гремио. Это был прямой намек на вылет команды во второй дивизион бразильского первенства.

Игроки Интернасьонала присоединились к фанатами и начали бегать с такими баннерами по полю, что сильно не понравилось футболистам Гремио. В итоге конфликт перерос в драку, которую спустя некоторое время остановила полиция.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO