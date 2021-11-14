ЧМ-2022. Отбор
На счету голландского форварда 37 забитых мячей.
Мемфис Депай, Getty Images
14 ноября 2021, 08:59
Сборная Нидерландов в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 расписала мировую с Черногорией (2:2). В этом противостоянии оформленным дублем в составе голландской команды отметился Мемфис Депай.
По информации Squawka Football, для 27-летнего форварда это были 36 и 37 забитые мячи в футболке национальной команды и по этому показателю он опередил Руда ван Нистерлоя и теперь делит четвертое место с Арьеном Роббеном и Деннисом Бергкампом.
Впереди Депай лишь три человека — это Патрик Клюйверт (40 голов), Клас-Ян Хунтелаар (42) и Робин ван Перси (50).
Также Депай стал лишь третьим игроком в истории сборной Нидерландов, которому удалось забить больше 10 голов в рамках одной отборочной кампании чемпионата мира или чемпионата Европы. На его счету уже 11 голов в отборе ЧМ-2022.
Ранее такое удавалось сделать Хунтелару в квалификации Евро-2012 и ван Перси в отборе ЧМ-2014.
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