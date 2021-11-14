ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Казахстана поделился своими мыслями после игры с Францией.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение от Франции (0:8) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

"Я сказал нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то надо было развивать свою игру. Проигрывать как тренеру всегда больно, какие бы проблемы у команды не были, но это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, мы видели это в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим и разберем игру.

Очень больно, очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Добавить нечего, счет говорит сам за себя", — приводит слова Байсуфинова Sport.kz.

После семи матчей сборная Франции возглавляет группу D, набрав 15 очков, благодаря чему уже оформила путевку на ЧМ-2022 в Катар. У Казахстана три балла и последнее, пятое место.