ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 для Украины.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко резюмировал жеребьевку плей-офф раунда ЧМ-2022. Украина сыграет против Шотландии на выезде.

"Грех жаловаться. Очень хороший жребий. Считаю, что первая игра будет для нас как финал. Зная то, как играет сборная Шотландии — команда очень хорошо готова физически, там много игроков АПЛ".

"Будет очень сложный выезд. Главное, чтобы все cборники подошли в дате матча в хорошем состоянии и без травм. Все в наших руках", — сказал Зинченко.

Ранее свои комментарии по поводу жеребьевки дали Александр Петраков и Андрей Пятов.

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