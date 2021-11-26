ЧМ-2022. Отбор

Специалист уверен в силах своей команды.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф на чемпионат мира-2022. В полуфинале португальцы сыграют против Турции.

"Мы обязаны сосредоточиться на матче с Турцией и не должны думать ни о чем, кроме как о победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его.

Не отчаиваемся, ведь имеем возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию. Мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов, а это очень важно. Эти переезды всегда даются непросто".

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"Сейчас нам нужно хорошо подготовиться, чтобы показать высокий класс футбола в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности. Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира", — сказал Сантуш.

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