ЧМ-2022. Отбор

Позиція шведської сторони залишилась незмінною.

Президент Шведського футбольного союзу Карл Ерік Нільссон наполягає на тому, щоб відмовитися від проведення можливого матчу з Росією.

Нагадаємо, ФІФА має намір провести перемовини із польским, шведським та чеським футольними союзами, а представникам держави-агрессора дозволять грати без використання державних атрибутів країни.

"Зрозуміло, що нас таке рішення не влаштовує. Наша думка сьогодні не відрізняється, і ситуація в Україні не змінилася лише тому, що ми отримали це повідомлення від ФІФА.

Сьогодні ми не маємо іншої думки, але ми також хочемо поговорити з Польщею та Чехією, щоб ми могли звернутися до ФІФА з нашими спільними міркуваннями, але ми очікували від ФІФА більш різкої позиції.

Втрата місця на чемпіонаті світу? Поки що ще далеко, але мені вкрай складно уявити, що ФІФА покарає нас за те, що ми зайняли таку позицію. У такому разі ФІФА припуститься фатальної помилки, тому що ми отримали дуже багато підтримки по всьому світу за останні 24 години. Поки що мене це не турбує, але ми повинні поговорити з ФІФА найближчими днями", — наводить слова Нільссона Fotbollskanalen.

Раніше рішенням ФІФА була незадоволена Польща.