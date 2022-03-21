ЧМ-2022. Отбор
Захісник Наполі отримав травму.
Маттіа Де Шильо, Getty Images
21 марта 2022, 10:35
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні викликав на матчі плей-офф ЧС-2022 Маттіа Де Шильо замість Джованні Ді Лоренцо — повідомляє Football Italia.
Захисник Наполі отримав травму коліна в матчі Серії А проти Удінезе.
На матчі плей-офф Манчіні викликав 33 гравці.
Гравці зберуться на базі в Коверчано, проведуть тренування 21, 22 та 23 березня, після чого зіграють з Північною Македонією 24 березня у Палермо. У разі успіху Італію чекатиме перемлжець пари Турція — Португалія.