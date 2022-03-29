ЧМ-2022. Отбор

Енді Сміт підтримав ініциативу екс-першого міністра країни.

У Шотландії набирає обертів кампанія за те, щоб на чемпіонаті світу 2022 року виступоло 33 команди за рахунок того, що Україна отримає пряму перепустку на мундіаль — повідомляє Daily Record.

Ідею, яку висунув колишній перший міністр країни Генрі Макліш нещодавна підтримав голова ассоциації шотландських вболівальників Енді Сміт.

“Ми повинні дати Україні “золотий квиток” на мундіаль, — заявив Сміт. — Це буде справедливо”.

“Я розумію, що виникнуть деякі незручності, особливо для команд, які попадуть в групу, де буде п'ять учасників. Але це буде можливість виразити нашу підтримку Україні та єдність з нею”.

“Я буду рада, якщо Шотландія буде грати з Україною в групі з п'яти команд, — додала представнмця лейбористської партії у Парламенті Шотландії Моніка Леннон. — Це буде чудова можливість сказати путіну, що ми підтримуємо Україну”.

Україна повинна була зустрітися у плей-офф ЧС-2022 24 березня, а потім переможець зіграв би проти Вельса. Але у зв'язку з війною, яку розв'язала РФ проти України, матчі було перенесено на червень.