ЧМ-2022. Отбор
Аргентинський футболіст також оцінив шанси своєї збірної на перемогу у турнірі.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
31 травня 2022, 12:28
Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі не впевнений, чи чемпіонат світу в Катарі буде останнім для нього в кар'єрі.
"Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогодні я думаю лише про цей Мундіаль, а далі побачимо.
Футбол змінюється кожного дня. Я думаю, мені буде важко зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться за те, що я мало бігаю.
Я не знаю, в якому я буду стані у віці 38 років", – сказав Мессі в інтерв’ю для TycSports.
Нагадаємо, що суперниками збірної Аргентини з ЧС-2022 у групі будуть Саудівська Аравія, Мексика та Польща.