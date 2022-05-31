ЧМ-2022. Отбор

Аргентинський футболіст також оцінив шанси своєї збірної на перемогу у турнірі.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі не впевнений, чи чемпіонат світу в Катарі буде останнім для нього в кар'єрі.

"Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогодні я думаю лише про цей Мундіаль, а далі побачимо.

Футбол змінюється кожного дня. Я думаю, мені буде важко зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться за те, що я мало бігаю.

Я не знаю, в якому я буду стані у віці 38 років", – сказав Мессі в інтерв’ю для TycSports.

Нагадаємо, що суперниками збірної Аргентини з ЧС-2022 у групі будуть Саудівська Аравія, Мексика та Польща.