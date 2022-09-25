ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі преміальні для німецьких футболістів за виступи на ЧС-2022.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив суму преміальних, яку можуть отримати гравці збірної Німеччини за виступи на ЧС-2022.

За вихід із групи німецькі футболісти отримають по 50 тисяч євро. За кожну перемогу у групі буде бонус у розмірі 100 тисяч євро.

Вихід до чвертьфіналу турніру принесе 150 тисяч євро, а до півфіналу – 200 тисяч євро.

За перемогу у фіналі чемпіонату світу у Катарі німці отримають по 400 тисяч євро, а якщо програють у фіналі – 250 тисяч євро.

Нагадаємо, на майбутньому ЧС-2022 Німеччина зіграє у групі Е з Іспанією, Японією та Коста-Рікою.