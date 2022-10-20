У заявці команди Чеслава Міхневича 47 футболістів.
ТОМАШ КЕНДЗЬОРА, GETTY IMAGES
20 жовтня 2022, 19:05
Польська футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив розширену заявку збірної Польщі на майбутній ЧС-2022 у Катарі.
До розширеного складу команди Чеслава Міхневича потрапили 47 футболістів. Серед них знайшлося місце 28-річному захиснику київського Динамо Томашу Кендзьорі.
Зазначається, що остаточна заявка на ЧС-2022 визначиться 10 листопада.
Нагадаємо, у груповому етапі ЧС-2022 Польща зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Кендзьора може принести прибуток для Динамо за участь у ЧС-2022.