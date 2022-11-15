ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.

ЧС-2022 склад групи F

Збірна Бельгії у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Бельгії посідає 2 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити що з листопада 2015 року по березень 2016, і з вересня 2018 по березень 2022 року команда займала перше місце у рейтингу, що є її найкращим результатом в історії.

Шлях команди на ЧС-2022

У відборі на чемпіонат світу-2022 збірна Бельгії грала у Групі Е і посіла першу сходинку. Суперниками бельгійців були: збірна Вельсу, яка вийшла на ЧС-2022 здолавши Україну у матчах плей-оф, Чехія (3 місце), Естонія (4 сходинка) та Білорусь — держава, яка допомагає головному терористу ХХІ століття вести війну в Україні. До слова, Білорусь зайняла почесне останнє місце.

Варто відзначити, що з 25 голів, які бельгійці забили у кваліфікації, вісім вони відгрузили Білорусі. Пропустила Бельгія найменше у своєму квартеті, і це достатньо очікувано, адже за рівнем вони на голову сильніше суперників, а деяких і на вісім голів. Результати збірної Бельгії у відборі — 6 перемог, дві нічиї та 0 поразок. В рейтингу ФІФА бельгійці стоять дуже високо, тому на ЧС-2022 вони зможуть довести критикам, на що вони згодні.

Додамо також, що Бельгія була найстаршою командою на Євро-2020, і середній вік її гравців у стартовому складі в 1/8 фіналу проти Португалії становив понад 30 років. Тому після чемпіонату світу очікується зміна багатьох футболістів.

Товариські матчі Бельгії перед ЧС-2022

Через те, що мінімальна кількість футболістів, які представлятимуть збірну Бельгії, грають у внутрішньому чемпіонаті, вони будуть максимально готові, адже топ-чемпіонати завершуються за тиждень до початку мундіалю. До цього приплюсуємо товариський матч, який планує провести національна команда — проти Єгипту 18 листопада о 17:00.

Тренер: Роберто Мартінес (Іспанія)

49-річний іспанський фахівець очолює збірну Бельгії вже протягом шести років. До цього він працював в Англії на посаді клубного тренера. Очоливши "червоних дияволів", як у народі кличуть збірну Бельгії, на нього покладалися великі надії. Але титулів він поки що на своїй посаді не вигравав.

Він притримується тактики 3-4-2-1 протягом останніх років, коли 10 номер опускається нижче під час позиційної атаки, а вінгбеки, роль яких виконують Тома Меньє та Яннік Карраско, піднімаються дуже високо.

Єдине, мабуть, досягнення — вихід у півфінал чемпіонату світу-2018, програш там, але підсумкове третє місце. Цілком можливо, що цей мундіаль стане останнім випробуванням для Мартінеса у цій команда, адже він неодноразово говорив про бажання продовжити клубну тренерську кар'єру і при цьому мав декілька дуже перспективних та вигідних пропозицій.

Головна зірка: Кевін Де Брюйне

Футболіст з двома серцями? Можна сказати і так. Креативний, працьовитий, дуже розумний півзахисник Кевін Де Брюйне залюбки демонструє височенний рівень гри як у Манчестер Сіті, так і у збірній Бельгії. Зараз футболіст є лідером в Сіті та однією з головних зірок АПЛ. Успіх на ЧС-2022 ще раз доведе міць Де Брюйне і підштовхне футболістів до нових висот.

Капітан: Кевін Де Брюйне

Недарма Де Брюйне головний діамант "червоних дияволів" — він капітан команди, лідер, як у роздягальні, так і на футбольному полі. У кваліфікації до мундіалю він забив два голи, віддав два асисти у чотирьох поєдинках. Цього року у Лізі націй на його рахунку два голи та один асист у п'яти зустрічах. Хоча раніше капітанська належала Едену Азару, але він останнім часом загубився у Реалі, і в збірній він не демонструє клас. Тому пов'язку не отримає назад.

Молода надія: Луа Опенда (Ланс)

Ви, мабуть, і не чули про цього хлопця раніше. Йому 22 роки, він грає на позиції нападника і представляє французький клуб Ланс. І він має поїхати на чемпіонат світу, щоб після продовжити кар'єру в топовому європейському клубі. На його рахунку на старті Ліги 1 сім голів у 13 матчах, і за збірну він вже дебютував — чотири матчі та один забитий м'яч. Великі надії покладають на цього молодого хлопця. І це на тлі того, що Ромелу Лукаку, який потрапив до заявки на турнір, може бути не готовий на 100 відцотків до усіх матчів..

Ще можна виділити захисника 19-річного Зено Дебаста з Андерлехта, який застосовується Мартінесом при грі у три центрбеки. 21-річний Амаду Онана з Евертона точно отримає свій шанс проявити себе незабаром. Артюр Теате з Ренна — досить перспективний захисник. Взагалі молоді у Бельгії вистачає, проте не кожен з них буде виходити у старті.

Орієнтовний склад (3-4-3, може бути 3-4-2-1)

Куртуа (Реал) — Дебаст (Андерлехт), Алдервейрелд (Антверпен), Вертонген (Андерлехт), Меньє (Боруссія Д), Карраско (Атлетіко) — Тілеманс (Лестер), Вітсель (Атлетіко), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Троссард (Брайтон) — Лукаку (Інтер).

Шанси на перемогу збірної Бельгії на ЧС-2022 у групі F — прогноз Football.ua: 1 місце

Збірна Канади рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Канади посідає 41 місце у рейтингу ФІФА. Але ще у лютому 2022 року команда посідала 33 сходинку, що є її найкращим результатом в історії.

Шлях команди на ЧС-2022

У відборі на чемпіонат світу від Північної та Центральної Америки збірна Канади для багатьох дуже неочікувано зайняла перше місце, обійшовши збірні Мексики, США та Коста Ріку. Ці команди також опинились на мундіалі, але, наприклад Коста Ріка пройшла туди завдяки перемозі у стикових матчах плей-оф. Канада набрала 28 очків у 14 матчах, набравши солідну різницю забитих та пропущених голів — 23 / 7.

Канада була найкращим бомбардиром КОНКАКАФ, а також могла похвалитися найкращим захистом, таким чином маючи найкращу різницю забитих та пропущених м’ячів (+16).

Товариські матчі Канади перед ЧС-2022

Керівництво федерації футболу Канади підписало договір на проведення двох товариських матчів, які мають допомогти краще підготуватись до майбутніх поєдинків. 11 листопада канадці зіграють проти збірної Бахрейну, а 17 числа проведуть гру проти Японії. Перший матч розпочнеться о 17:30, а другий призначений на 15:45.

Тренер: Джон Гердман (Англія)

47-річний Гердман у якості футболіста зовсім не прославився, адже грав на рівні аматорів у Новій Зеландії. У 2006 році він розпочав тренерську кар'єру. Йому запропонували очолити жіночу збірну Нової Зеландії, яка тоді тільки розпочинала знайомство з соккером.

У 2011 він пішов на підвищення, очоливши жіночу збірну Канади, і досяг висот. У 2012 він довів команду до півфіналу Олімпіади та виграв бронзу. У 2016 році досягнення було повторене. З 2018 він тренує чоловічу збірну Канади. Медалей поки не брали, але вихід на ЧС-2022 — неабиякий успіх.

Головна зірка: Альфонсо Девіс (Баварія)

Про Альфонсо Девіса багато писати не потрібно, всі і так знають про його сильні сторони. Лівий вінгбек вже достатньо грає у Європі, є одним з найяскравіших футболістів у Баварії, та одним з найшвидшим гравцем у світі. Те, що ноги у захисників-опонентів після матчу будуть палати — це точно. Девіс робить велику роботу і може допомогти Канаді пошуміти.

Капітан: Джуніор Хойлетт (Редінг) / Альфонсо Девіс (Баварія) / Атіба Хатчінсон (Бешикташ)

Декілька матчів Альфонсо Девіс пропустив у кваліфікації, і роль капітана виконував нападник Редінга Джуніор Хойлетт. 32-річний футболіст виступав і в АПЛ, і в Чемпіоншипі, але зірок з неба ніколи не хапав. Чей ЧС-2022 стане для нього піковою межою у кар'єрі і забити 2-3 голи, провести декілька надійних ігор, щоб довести, що саме він має і надалі бути номером один у Редінгу, в нього, мабуть, вийде. Ще капітанська інколи може переходити до вікового Атіби Хатчінсона з Бешикташа, який стане найбільш віковим гравцем ЧС-2022, якщо вийде на поле.

Молода надія: Джонатан Девід (Лілль)

Разом із Альфонсо Девісом Джонатан Девід є лідером цієї збірної. Футболіст, зірка якого засяяла у бельгійському Генті, наразі захищає кольори Лілля, і робить це неабияк круто. Він забиває майже у кожному матчі чемпіонату Франції (9 голів у 13 поєдинках). І цей мундіаль буде одним з вирішальних кроків на початку його великої кар'єри. Він буде продавати себе.

Атакуюча універсальність Джонатана Девіда уособлює підхід Гердмана. Він трохи більш стрімкий у матчах за збірну, а ніж за Лілль, але може діяти як дев'ятка у парі з Кайлом Ларіним, або в ролі десятки, якщо Канада гратиме за схемою 4-2-3-1.

Ще рекомендуємо звернути увагу на 23-річного півзахисника Ліама Міллара з Базеля, 20-річного хавбека Монреаля Ісмаеля Коне, Тайона Б'юкенана з Брюгге та нападника Еспаньйола Луку Колеошо якому лише 18 років.

Орієнтовний склад (4-4-2, 4-2-3-1)

Борян (Црвена Звезда) — Лар'ї (Торонто), Генрі (Торонто), Кеннеді (Ян), Девіс (Баварія) — Хойлетт (Редінг), Еустакіо (Порту), Б'юкенан (Брюгге), Осоріо (Торонто), Ларін (Брюгге) — Девід (Лілль).

Шанси на перемогу збірної Канади на ЧС-2022 у групі F — прогноз Football.ua: 4 місце

Збірна Марокко у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Бельгії посідає 22 місце у рейтингу ФІФА. У далекому 1998 році марокканці посідали 8 місце у цьому списку, що було їх найкращим результатом в історії.

Шлях команди на ЧС-2022

Африканська команда заняла перше місце у таблиці групи І кваліфікації на ЧС-2022. А потім на них очікували поєдинки раунду плей-оф. Так, не все так просто у африканській сітці. У цьому плей-оф на марокканців чекала двоматчева зустріч із ДР Конго. Перша гра завершилась із рахунком 1:1, незважаючи на те, що Марокко був фаворитом. Проте вже у другому поєдинку удача була на їх боці — впевнена перемога з рахунком 4:1.

Під керівництвом минулого головного тренера, вони були другими бомбардирами кваліфікації CAF (24 голи) і пройшли перші п’ять раундів Кубка африканських націй 2022 як найкращі бомбардири змагання.

Товариські матчі Марокко перед ЧС-2022

Готуватись до чемпіонату світу команда буде на тренувальному зборі. Деякі футболісти збірної Марокко, до слова, грають у топ-чемпіонатах, тому ігрові кондиції не втратять. Також на них очікує товариський матч проти збірної Грузії 17 листопада. Поєдинок розпочнеться о 18:00. Вже після нього вони відправляться у Катар.

Тренер: Валід Реграгуі

Прізвище Реграгуі, мабуть, відомо олдам, які давно стежать за Лігою 1. У середині 00-х він успішно пограв за Аяччо, з яким став переможцем Ліги 2, зіграв невелику кількість матчів за Тулузу, Діжон та Гренобль. З 2001 по 2009 рік він представляв Марокко на міжнародних змаганнях та залишився знаковим футболістом для рідної публіки.

Тренерську кар'єру розпочав у 2012 році з посади асистента головного тренера збірної Марокко. Потім працював у клубах. Найуспішнішим періодом роботи був проміжок з 2021 по 2022 рік, коли він на чолі Відада виграв місцевий чемпіонат та африканську Лігу чемпіонів. Після, влітку 2022 року, прийняв збірну Марокко. Цей ЧС-2022 стане для нього справжнім випробуванням.

Головна зірка: Ашраф Хакімі (ПСЖ)

В збірній Марокко є багато футболістів, які грають у європейській Лізі чемпіонів — дійсно непоганий підбір виконавців. Сюди можна віднести воротаря Буну (Севілья), захисника Мазраві (Баварія), хавбека Зієша (Челсі), форварда Ен Несірі (Севілья). Але найзірковіший, на нашу думку, — Ашраф Хакімі з французького ПСЖ. Він точно має проявити себе по повній.

Хакімі провів 53 матчі за збірну Марокко, незважаючи на те, що йому всього 24, а також є головним виконавцем штрафних ударів. Він забив майже ідентичні голи зі штрафних проти Малаві та Габону — він міг би забити ще один гол проти Чилі, але його не зарахували через офсайд.

Капітан: Роман Се (Бешикташ)

Після сварок Хакіма Зієша з вже колишнім тренером збірної Марокко Валідом Халілходжичем, членами місцевої федерації, капітанська пов'язка перейшла до центрального захисника Романа Се. Зараз він грає у Туреччині за стамбульський гранд Бешикташ, хоча минулого року успішно захищав кольори англійського Вулвергемптона. За збірну він грає зі часів його виступів у Франції за Анже — з 2016 року. І грає доволі непогано.

Молода надія: Закарія Абухлаль (Тулуза)

Молодий 22-річний нападник постійно грає у французькій Лізі 1 і останнім часом почав викликатись на офіційні поєдинки збірної Марокко. Забиває він не дуже багато (цього сезону 3 голи та 3 асисти у 13 матчах за Тулузу), але виконує багато чорнової роботи — грає на благо команди. Очікуємо, що десь він заб'є на мундіалі вирішальний м'яч. Ще можна виділити вінгера Анже Аззедіна Унахі, захисника Бреста Ашрафа Дарі.

Орієнтовний склад (4-4-2, 4-1-4-1)

Буну (Севілья) — Хакімі (Інтер), Се (Бешикташ), Дарі (Брест), Мазраві (Баварія) — Амрабат (Фіорентина), Унахі (Анже), Харіт (Марсель), Буфаль (Анже), Зієш (Челсі) — Ммае (Ференцварош).

Шанси на перемогу збірної Марокко на ЧС-2022 у групі F — прогноз Football.ua: 3 місце

Збірна Хорватії рейтингу ФІФА

Зараз збірна Хорватії займає 12 сходинку у рейтингу ФІФА, але були часи, наприкінці ХХ століття, коли вони були у топ-3 — на третій сходинці. Саме цей результат був найкращий в їх історії.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Хорватії без будь-яких питань зайняла перше місце у своїй групі кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Команда зазнала однієї поразки — від Словенії. Після цього вони перемогли Словаччину, Словенію, Кіпр, Мальту та державу-терориста під назвою рф, яка також грала у цій групі, але більше, сподіваємось, ніколи не буде! 23 бали після 10 матчів, 21:4 — різниця забитих та пропущених. Виглядає впевнено.

Можливо, вони не найкраща команда з позиції тактичної побудови, як деякі інші збірні, але вони вийдуть на ігри мундіалю у кращій формі, ніж більшість команд. Хорватія очолила свою групу Ліги націй, вигравши останні чотири ігри, і гравці знаходяться у дуже непоганій формі.

Є проблема з яскраво вираженим бомбардиром, адже Лука Модрич разом з Іваном Перішичем стали найкращими бомбардирами кваліфікації до мундіалю, забив по три голи.

Товариські матчі Хорватії перед ЧС-2022

Підготовкою до мундіалю слугували матчі Ліги націй наприкінці літа. Футболісти також будуть готові, адже прибудуть до національної команди напередодні турніру. Також, 16 числа, вони проведуть спаринг з Саудівською Аравію — о 19:00.

Тренер: Златко Далич

56-річний Златко Далич, як і Мартінес в збірній Бельгії, тренує Хорватію вже не перший рік. Прийшов він у 2017 році і пошумів на всю Європу, коли у 2018 вивів збірну Хорватії до фіналу чемпіонату світу. Там вони програли, але, звісно, такий результат для мешканців цієї країни був просто "космічним". І навіть коли Хорватія після успіху на мундіалі почала програвати — Далича ніхто не прибрав. Тоді деякі футболісти завершили кар'єру в збірній, як, наприклад, основний воротар Субашич, тому саме Златко дали готувати нових гравців до наступних змагань.

Якщо вже згадали про Мартінеса, то у Далича з ним є відмінність — він не збирається шукати собі нове місце роботи після чемпіонату світу у Катарі. Результати він досягає, а це і потрібно місцевій футбольній федерації. Фахівець налаштовує їх на гру у схемі 4-3-3, і вони найбільше загрожують з широких зон. Це той випадок, коли крайні захисники розташовані широко, щоб розтягнути гру та якнайшвидше віддати передачу у ту зону, де знаходиться центрфорвард.

Головна зірка: Лука Модрич (Реал)

Для володаря Золотого м'яча цей чемпіонат світу явно стане останнім у кар'єрі. Гадаємо, що він в принципі завершить кар'єру у збірній після мундіалю. Але, незважаючи на солідний вік, а Модричу зараз 37 років, він продовжує вигравати конкуренцію в більш молодих виконавців як у національній команді, так і у мадридському Реалі. Фантастичний гравець, який ще раз поведе за собою хорватських гравців та цілу націю.

Ще можна виділити вмілу гру Івана Перішича на фланзі. Він не тільки може забезпечити навіс зліва будь-якою ногою, але також вміє забиває в таких ситуаціях — фанати збірної Англії запам’ятають його гол у півфіналі ЧС-2018.

Капітан: Лука Модрич

Капітанська пов'язка також належить Модричу і нікому більше. І це не дивно. Так, у хорватів є досвідчені футболісти, які можуть виконувати лідерські ролі, типу Марцело Брозовича та Івана Перішича, але мундіаль з капітанською проведе хавбек Реала. Вже потім, гадаємо, хтось із тих двох отримає пов'язку.

Молода надія: Йошко Гвардіол (Лейпциг)

20-річнийуніверсальний захисник, який може зіграти на будь-якому фланзі оборони та у центрі захисту стане об'єктом для скаутінгу від багатьох європейських топ-клубів у Катарі. Без сумніву, захисник Лейпцигу має величезний потенціал грати у більш топовому клубі. Вже влітку Челсі та Манчестер Сіті змагались за нього, але Лейпциг відмовив та продовжив з ним контракт до 2027 року.

Ще один цікавий футболіст, на якого пропонуємо звернути увагу — Йосіп Станішич з мюнхенської Баварії. Цьому хлопцю 22, і він вже грає в деяких матчах в основі німецького гранду. 24-річний Борна Соса вже не молодий, але все ще має потенціал перейти в якісний клуб. Зараз він грає за Штутгарт.

Орієнтовний склад (4-4-2, 4-3-3)

Лівакович (Динамо Загреб) — Барішич (Рейнджерс), Гвардіол (Лейпциг), Віда (АЕК), Станішич (Баварія) — Ковачич (Челсі), Брозович (Інтер), Модрич (Реал) — Перішич (Тоттенгем), Влашич (Торіно) — Будімір (Осасуна).

Шанси на перемогу збірної Бельгії на ЧС-2022 у групі F — прогноз Football.ua: 2 місце

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ F

Тур 1

23 листопада

12:00 Марокко — Хорватія

21:00 Бельгія — Канада

Тур 2

27 листопада

15:00 Бельгія — Марокко

18:00 Хорватія — Канада

Тур 3

1 грудня

17:00 Канада — Марокко

17:00 Хорватія — Бельгія