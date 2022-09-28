Селесао мають непогані шанси виграти турнір.
Збірна Бразилії, Getty Images
28 вересня 2022, 23:50
Вже незабаром у Катарі стартує чемпіонат світу-2022. Видання Goal склало свій список фаворитів на перемогу у змаганні.
Перше місце у їх рейтингу займає збірна Бразилії. Друге журналісти віддали Франції. У трійку також потрапила Аргентина.
4. Іспанія;
5. Німеччина;
6. Англія;
7. Нідерланди;
8. Бельгія;
9. Данія;
10. Португалія.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 розпочнеться 20 листопада. Фінал змагання відбудеться 18 грудня.