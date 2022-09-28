ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Селесао мають непогані шанси виграти турнір.

Вже незабаром у Катарі стартує чемпіонат світу-2022. Видання Goal склало свій список фаворитів на перемогу у змаганні.

Перше місце у їх рейтингу займає збірна Бразилії. Друге журналісти віддали Франції. У трійку також потрапила Аргентина.

4. Іспанія;

5. Німеччина;

6. Англія;

7. Нідерланди;

8. Бельгія;

9. Данія;

10. Португалія.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 розпочнеться 20 листопада. Фінал змагання відбудеться 18 грудня.