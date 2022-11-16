ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький хавбек розповів про майбутній ЧС-2022 у Катарі.

Вінгер Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман розповів цілі національної команди на майбутньому чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, а також заявив, що цей мундіаль може стати для нього останнім.

"ЧС-2022 дуже важливий для мене. Це буде мій перший чемпіонат світу і, можливо, останній — у футболі ніколи не знаєш, чого чекати. Мені зараз 26 років. Можливо, я буду кращим у 30 років, але фізично вже навряд чи буду у топ-кондиціях.

Наша мета – перемогти на мундіалі, але може статися будь-що. Франція двічі програла Данії у Лізі націй. Плюс, минулий Євро ми провели не найкращим чином, тож треба буде додавати. Будемо рухатися від матчу до матчу та будемо викладатися на 100 відсотків. Подивимося, що з цього вийде.

Фаворити ЧС-2022 крім Франції — Бразилія та Німеччина. Дуже хороший був би фінал Франція — Німеччина", — наводить слова Комана Kicker.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 збірна Франції зіграє проти Данії, Австралії та Тунісу.