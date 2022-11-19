29-річний француз відновлювався після м'язової травми.
Рафаель Варан, Getty Images
19 листопада 2022, 21:59
Захисник збірної Франції Рафаель Варан повернувся до тренувань у загальній групі національної команди. Про це повідомляє RMC Sport.
Нагадаємо, 29-річний француз відновлювався після травми задньої поверхні стегна, яку він отримав місяць тому у матчі проти Челсі в АПЛ.
Для Варана це було перше спільне тренування зі збірною без обмежень.
Свій перший матч на ЧС-2022 збірна Франції проведе проти Австралії. Гра відбудеться 22 листопада.
Раніше повідомлялося, що Бензема отримав травму на тренуванні та може пропустити ЧС-2022.