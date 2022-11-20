ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова капітана валійської збірної перед стартом на чемпіонаті світу.

Лідер і капітан збірної Уельсу Гарет Бейл запевнив, що команда готова до старту чемпіонату світу.

"Я готовий. Ми плідно тренувались минулого тижня, адаптувалися до спеки. Тепер у нас немає виправдань. Кожен з валлійців мріє побачити нашу збірну на чемпіонаті світу. Бути у команді, яка досягає цього — неймовірно. Маю велику честь зробити це для нашої країни. Ми хочемо привернути увагу більшої частини валлійських дітей до футболу", — сказав Бейл.

Нагадаємо, саме завдяки голу Бейла в матчі з Україною збірна Уельсу пробилася на Мундіаль. Валлійці зіграють в групі з США, Іраном і Англією.