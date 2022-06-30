Прикрий гол перекреслив надії українців на чемпіонат світу-2022.
Гарет Бейл, Getty Images
30 червня 2022, 09:40
У рамках фінального матчу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 збірна України мінімально поступилась Уельсу — 0:1.
Після того, як лідер господарів Гарет Бейл виконав подачу зі штрафного, м'яч, рикошетом від Андрія Ярмоленка, залетів у ворота.
Саме рикошет став підставою перегляду від ФІФА автора голу. Спочатку він був записаний як автогол Ярмоленка, але, як повідомляє прес-служба Уельсу, зараз він змінений на Гол Бейла.
Нагадаємо, що у середу, 29 червня, виконався рік перемозі збірної України над Швецією на Євро-2020.