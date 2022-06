У рамках фінального матчу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 збірна України мінімально поступилась Уельсу — 0:1.

Після того, як лідер господарів Гарет Бейл виконав подачу зі штрафного, м'яч, рикошетом від Андрія Ярмоленка, залетів у ворота.

Саме рикошет став підставою перегляду від ФІФА автора голу. Спочатку він був записаний як автогол Ярмоленка, але, як повідомляє прес-служба Уельсу, зараз він змінений на Гол Бейла.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.



Llongyfarchiadau ein Capten!



Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u