ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер аргентинської збірної готовий до старту ЧС-2022.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі тренується у загальній групі своєї національної команди, повідомляється у твіттері Гастона Едюля.

18 листопада аргентинський форвард пропустив відкрите тренування та займався окремо у тренажерному залі через перевантаження литкових м'язів. Але зараз Ліонель уже тренується з рештою футболістів.

Свій перший матч на ЧС-2022 в Катарі Аргентина проведе 22 листопада, а суперником буде Саудівська Аравія.