Лідер аргентинської збірної готовий до старту ЧС-2022.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
20 листопада 2022, 17:59
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі тренується у загальній групі своєї національної команди, повідомляється у твіттері Гастона Едюля.
18 листопада аргентинський форвард пропустив відкрите тренування та займався окремо у тренажерному залі через перевантаження литкових м'язів. Але зараз Ліонель уже тренується з рештою футболістів.
Свій перший матч на ЧС-2022 в Катарі Аргентина проведе 22 листопада, а суперником буде Саудівська Аравія.