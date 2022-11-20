ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу 20 листопада 2022, 22:45 Катар — Еквадор 0:2 Відео голів та огляд матчу 20.11.2022 Дивіться відео найкращих моментів матчу-відкриття чемпіонату світу 20 листопада 2022, 18:00. Радість еквадорців, Getty Images 20 листопада 2022, 22:45 У першому матчі цьогорічного Мундіалю збірна Еквадору впевнено переграла катарців — 2:0. Дублем відзначився Еннер Валенсія, якого було визнано найкращим гравцем поєдинку. Зазначимо, що Катар став першою збірною-господарем турніру, яка програла матч-відкриття. Огляд матчу: Команди Еквадор Катар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте