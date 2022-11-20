У першому матчі цьогорічного Мундіалю збірна Еквадору впевнено переграла катарців — 2:0. Дублем відзначився Еннер Валенсія, якого було визнано найкращим гравцем поєдинку.

Зазначимо, що Катар став першою збірною-господарем турніру, яка програла матч-відкриття.

Огляд матчу: