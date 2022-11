Нападника збірної Еквадору Еннера Валенсію було визнано найкращим гравцем стартового матчу чемпіонату світу-2022, в якому його команда переграла Катар із рахунком 2:0. 33-річному форварду вдалося відзначитися дублем.

Відзначимо, що вперше в історії чемпіонатів світу перший м'яч на турнірі було забито з пенальті. Також раніше ніколи команда-господар турніру не поступалася у матчі-відкритті.

Що цікаво, приз найкращому гравцю матчів цьогорічного Мундіалю вручає виробник пива Budweiser, який є офіційним пивом чемпіонату світу. Втім, стосунки між ФІФА та компанією точно не покращилися після заборони Катаром продавати алкоголь на стадіонах під час матчів світової першості.

