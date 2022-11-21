ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У першому турі ігрового дня за 21 листопада між собою зіграють збірні Англії та Ірану, Сенегалу та Нідерландів, а під кінець дня між собою зіграють США та Уельс.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ – ІРАН

За версією компанії GG.bet, лідер зустрічі — збірна Англії: перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 1.33, а перемога Ірану — 13.31. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 4.9.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

Пропонуємо вам обрати варіант "Наступний гол" — "Англія", на який пропонується коефіцієнт 1.31.

Ми не віримо у збірну Ірану, тому вважаємо, що "Обидві команди заб'ють" — "Ні" також гідний варіант, щоб його вибрати. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.45.

Наприкінці, останній варіант, "Будь-яка з команд заб'є два голи або більше" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.59.

Матч Англія – Іран відбудеться 21 листопада о 15:00 за київським часом. Текстову онлайн трансляцію дивіться на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕНЕГАЛ — НІДЕРЛАНДИ

За версією GG.bet, Нідерланди – однозначний фаворит зустрічі: перемога "летючих голландців" оцінюється коефіцієнтом 1.57, а перемога сенегальців – 7.02. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.0.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо у гол збірної Нідерландів у першому таймі, тому пропонуємо і вам вибрати відповідну ставку. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.45.

Незважаючи на втрату Садіо Мане, Сенегал залишається небезпечним суперником, принаймні таким, якого недооцінювати не варто. Пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" з показником 2.12.

А для тих, хто хоче дуже сильно ризикнути, пропонуємо варіант: Нідерланди переможуть з різницею в два голи. На таку подію пропонується коефіцієнт 4.41! Але тільки не ставте велику суму, а ось невелику – можна спробувати.

Матч Сенегал – Нідерланди відбудеться 21 листопада о 18:00 за київським часом. Текстову онлайн трансляцію дивіться на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ США – УЕЛЬС

У матчі між США та Уельсом немає явного фаворита, але букмекери віддають невелику перевагу американцям. Перемога збірної США оцінюється коефіцієнтом 2.4, а перемога Уельсу – 3.48. Якщо буде нічия, пропонується показник 3.08.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Нам також важко виділити фаворита у цій грі. Тому пропонуємо варіант поставити на нічию. На таку подію пропонується коефіцієнт 3.08, що досить непогано.

Припустимо, команди обміняються голами. Ставкою "Обидві заб'ють" — "Так" можна примножити свою суму у разі успіху в 2.08 разів.

Ще одна ризикована ставка – "Голи в обох таймах". Якщо таке станеться, можна примножити ставку в 2.14 раз.

Матч США — Уельс відбудеться 21 листопада о 21:00 за київським часом. Текстову он-лайн трансляцію дивіться на Football.ua.