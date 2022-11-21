ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Букайо Сака поділився своїми думками після гри з Іраном.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 проти Ірану (6:2), у якому він оформив дубль.

"Я не можу описати свої відчуття. Це неймовірно. Я дуже щасливий і гордий. Ми також здобули перемогу, тому це особливий день. Нам потрібен був цей хороший старт. Ми не показували свою найкращу гру перед турніром.

Було багато розмов і спекуляцій щодо нашої форми, але ми показали, наскільки ми сильні та чого можемо досягти. Чудово, що ми здобули перемогу, перебуваючи під таким тиском. Але нам треба бути стабільними.

Через кілька днів нова гра, і ми знову маємо перемагати. Я перебуваю у хорошому місці. Відчуваю підтримку вболівальників, тренерського штабу і партнерів. Це все, що мені потрібно", - наводить слова Саки ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — Іран.