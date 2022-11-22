ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає про голкіпера збірної Нідерландів.

В стартовому складі збірної Нідерландів з перших хвилин грав Андріс Нопперт. Це ім'я могло здивувати пересічних вболівальників, адже велика кількість фанатів ніколи про нього не чула.

Що ще більше дивує: Андріс Нопперт дебютував за національну команду в матчі проти Сенегалу, а на клубному рівні за всю кар'єру за дорослі команди провів лише 51 матч. Гра проти Сенегалу стала 52 у кар'єрі.

Оскільки Нідерланди повертаються на світову футбольну арену, пропустивши чемпіонат світу 2018 року, багато чого змінилося з часу їхньої останньої появи у 2014 році, і водночас усе виглядає моторошно схожим. Робін ван Персі давно пішов, але залишився Дейлі Блінд і — якимось чином — Луї ван Гал на боковій лінії.

Нікому не потрібно нагадувати про ексцентричну особу Ван Гала та прагматичний підхід до управління. Якщо ти йому подобаєшся, він буде давати тобі грати, незалежно від обставин.

Досвідчений тренер з великим авторитетом пішов на серйозний ризик, довіривши місце Андрісу Нопперту.

Отже, хто ж він такий? Хто такий Андріс Нопперт?

Дата народження: 7 квітня 1994 року

Місце народження: Херенвен, Нідерланди

Клуби: Херенвен, НАК Бреда, Фоджа, Дордрехт, Го Ехед Іглз

Андріс Нопперт — голландський воротар, який зараз грає за команду Ередивізі Херенвен, а тепер — й за збірну Нідерландів.

28-річний футболіст, який народився та виріс у Херенвені, розпочав свою футбольну кар’єру в місцевій команді, але не зміг зіграти за них та покинув клуб у 2014 році.

Потім він розпочав щось на кшталт мандрівної кар’єри в якості запасного гравця голландської футбольної піраміди, зіграв лише шість матчів у чемпіонаті за чотири роки за НЕК Бреду в період з 2014 по 2018 роки.

Не задоволений своєю роллю другої скрипки, він відправився до італійської Серії B, для того, щоб допомогти Фоджії у кампанії-2018/19. Вони були понижені в класі, їм було відмовлено в участі в Серії C і припинили існування в кінці того сезону. Така собі подорож вийшла...

Він протистояв закликам своєї родини та дружини — залишити кар’єру футболіста та зайнятися більш стабільною кар’єрою поліцейського

Після цього Нопперт повернувся до Нідерландів, де приєднався до команди другого дивізіону — Дордрехт, і протистояв закликам своєї родини та дружини — залишити кар’єру футболіста та зайнятися більш стабільною кар’єрою поліцейського. Клуб розірвав з ним угоду вже через рік і залишався без клубу з червня 2020 року по липень 2021 року, що поставило його кар’єру під серйозні сумніви. У його родини було багато аргументів у той період.

Однак Нопперт відмовився дозволити цій мрії померти, і надзвичайна ситуація з основним у команді Го Ехед Іглз, яка нещодавно вийшла в Ередивізі, дала йому шанс. Він допоміг команді зберегти прописку в дивізіоні.

Гарні виступи протягом одного сезону дозволили повернутися йому до Херенвена, де він продовжив своє сходження.

Воротар взяв участь у кожному з 14 матчів Ередивізі сезону-2022/2023, граючи в старті в усіх 14. Останній матч чемпіонату, який Нопперт зіграв, відбувся 13 листопада за Херенвен проти Камбура; зустріч, у якій він зіграв 90 хвилин під час перемоги з рахунком 2-1.

28-річний воротар шість разів завершував матчі без пропущених м'ячів в цій кампанії, що є другим показником у змаганні.

Яка в нього особливість?

Як ви могли зрозуміти, Нопперт високий. До біса високий. Він не виглядав би недоречним між мотузками рингу WWE, що говорить багато про що.

Нопперт високий. До біса високий

Це тому, що він має приголомшливі 2,03 метри, що робить його найвищим гравцем на чемпіонаті світу 2022 року.

Для певного контексту це на два сантиметри більше, ніж у Пітера Крауча.

Як Андріс Нопперт дебютував на міжнародному рівні?

Восени 2022 року Нопперт був вперше викликаний до збірної Нідерландів ван Галом, і це було його мрією, враховуючи, що минув лише рік від того, як його кар’єра футболіста здавалася завершеною. Однак він не дебютував.

Тому було несподіванкою, коли вболівальники дізналися, що Нопперт дебютує за збірну Нідерландів під час першого матчу чемпіонату світу "Оранж'є" проти Сенегалу в групі А.

Він був без міжнародного досвіду, залишився без команди близько двох років тому, але захищав кольори Нідерландів на чемпіонаті світу. Варді відпочиває?

Думка Ван Гаала

Тренер нідерландців впевнений у своєму виборі, та й не вперше йому доводиться приймати подібні рішення.

Чому я його поставив? Тому що він зазвичай відбиває м'ячі.

"Чому я його поставив? Тому що він зазвичай відбиває м'ячі. Це перше завдання воротаря. І в грі ногами він кращий, ніж я очікував. Лише Сіллессен мав досвід гри на чемпіонаті світу, різниця з іншими не така велика.

Це, звичайно, ризик заздалегідь. Але я також виставив дев’ятнадцятирічного Едвіна ван дер Сара в матчі Ліги чемпіонів (з Аяксом проти Осера, – ред.). Тепер я змушений вибрати Нопперта, але я цілком у цьому впевнений".

Нопперт вірить, що він схожий з Ван Гаалом

"Це було дуже особливим моментом. Звичайно, ви про це мрієте. Завжди, коли ти маленький хлопчик, але пізніше ти вже не припускаєш, що це відбудеться. Я думаю, що ми з Ван Гаалом дуже схожі в багатьох відношеннях.

Я насправді не думаю довго про те, що говорю.

У нас однакове почуття гумору і ми думаємо однаково про багато речей. Я насправді не думаю довго про те, що говорю. Це не завжди розумно в цьому світі, але це робить мене щирим, і я думаю, що тренер цінує це".

Італійська мафія в житті Нопперта

Андріс Нопперт у лютому заявив, що йому довелося "заплатити мафії", щоб повернути свою викрадену машину, коли він грав в Італії.

28-річний футболіст провів півтора року у Фоджії в Серії В, але встиг потрапити в неприємну ситуацію.

"Мою машину вкрали, але я зміг повернути її в мафії".

"Мою машину вкрали, але я зміг повернути її в мафії".

Під час свого інтерв'ю голкіпер також згадав про "загальне почуття невпевненості", яке було у його колишньому клубі в Італії.

Під час його перебування у Фоджії ультрас "россонері" підпалили машину П’єтро Єммелло після поразки та використали вибухові пристрої, щоб залякати власника Франко Санеллу.

"Ми не могли ходити по місту після поразок", — зізнався голкіпер. "Вони [ультрас] спускали з наших машин шини або підривали бомби вибухати у наших дворах".