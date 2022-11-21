ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Рефері отримають підвищені гонорари.

Іспанське видання AS повідомило про те, скільки зароблятимуть арбітри на чемпіонаті світу-2022.

Головний арбітр та арбітр на VAR отримують за один матч по три тисячі євро. Лайнсмени — по 2,5 тисячі євро.

70 тисяч євро отримає кожен головний арбітр, який працюватиме на мундіалі. Той рефері, який судитиме всі ігри, включаючи фінал, може заробити до 300 000 доларів під час турніру.

По 10 тисяч євро отримують рефері у матчах плей-оф, а лайнсмени та рефері VAR — по п'ять тисяч.

Також повідомляється, що ці гонорари у три рази вище, ніж арбітри отримують у матчах Ліги чемпіонів.