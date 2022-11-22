ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець незадоволений реалізацією команди.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував нульову нічию у матчі чемпіонату світу проти Катара.

"Ми грали занадто повільно і нервували. Я не розумію, чому так сталося. Я задоволений тиском, який ми чинили в кінці поєдинку, і якби ми забили, я би сказав, що все нормально. Але ми не забили, і я не задоволений.

Цей результат міг би нам допомогти, якби ми зіграли інакше. Але саме нічия із Тунісом ускладнює нам життя. Скажу, що ми були готові до цього. Я не думаю, що щось вплинуло на нашу гру, але в гравців з Туніса з'являлись крила.

Можливо справа у стадіоні, який був заповнений? Ні, не думаю, що воно так. Наші гравці звикли грати на більших стадіонах, тому я не думаю, що це вплинуло на нас", — сказав фахівець на прес-конференції.

Дивіться огляд поєдинку між Данією та Тунісом на Football.ua.