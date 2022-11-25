ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

На початку другого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі за 25 листопада між собою зіграють такі пари національних команд.

Уельс — Іран

25 листопада, 12:00

Уельс в першій грі здобув нічийний результат проти США, тому тепер однією з його основних задач — є зіграти проти Ірану краще, ніж опонент. Адже саме Уельс та США мають боротись за другу сходинку в квартеті.

Іран, своєю чергою, видав доволі результативний поєдинок з Англією — 2:6. Гравці не співали гімн, висловивши протест проти влади країни, а потім як діти розлітались при замахах супротивника та дуже невдало грали в обороні. Чи можна враховувати, що у команди проблеми з психологічним фактором? Можливо, але нас це не цікавить, адже дрони-камікадзе летять щодня.

Також потрібно виокремити протистояння Бейла та Таремі, які є лідерами своєї команди в атаці. На рахунку іранця вже два м'ячі. Чи зможе його наздогнати Бейл?

До речі, компанія GG.bet вже обрала фаворита на цей матч. Їм вважається, що це збірна Уельса.

Катар — Сенегал

25 листопада, 15:00

Перед початком чемпіонату світу була інформація, що Катар купив перемогу в першому матчі турніру проти Еквадора. Повідомлялось, що катарці переможуть з рахунком 1:0 завдяки голу в другому таймі, проте нічого такого не сталось. Команда-господар продемонструвала, що вона на турнірі лише тому, що приймає його.

Поразка від Сенегалу стане вироком для катарців, адже тоді вони практично не зможуть розраховувати на прохід в плей-офф.

Сенегал, своєю чергою, поступився в першій грі Нідерландам, тому вкрай потребує переможного результату, щоб претендувати на вихід з групи. З Мане чи без, але обігрувати супротивника такого рівня сенегальці зобов'язані. Та й з Нідерландами вони виглядали непогано — усі, крім Менді.

Компанія GG.bet пророкує перемогу збірній Сенегалу.

Нідерланди — Еквадор

25 листопада, 18:00

Збірна Нідерландів в цьому поєдинку може гарантувати собі вихід з квартету в випадку перемогу, тому немає сумнівів, що підопічні Ван Гаала захочуть вирішити усі питання. До того ж, команда опиниться саме на першій сходині, не дивлячись на третій тур.

Голкіпер нідерландців Андріс Нопперт може помножити свій показник матчів за збірну вдвічі — це буде його друга гра, якщо тренер довірить місце у складі, а особливих причин змінювати воротаря нема.

Еквадор же має вже три бали, тому може без зайвого тиску спробувати здобути очки проти Нідерландів, а якщо не вдасться, тоді сперечатись за вихід з групи, скоріш за все, з Сенегалом.

Еквадорці показали доволі непоганий футбол в грі з Катаром, проте тепер супротивник помітно сильніший. Подивимось, на що спроможні Валенсія і Ко.

Компанія GG.bet, прогнозовано, віддає перевагу у цьому протистоянні збірній Нідерландів.

Англія — США

25 листопада, 21:00

Англійці здобули перемогу з рахунком 6:2 в першій грі проти Ірану та зробили непогану заявку на вихід з групи. Втім тепер їх очікує більш організований супротивник. Гравці збірної США явно будуть більше впевнено виглядати в обороні та не посиплються у випадку пропущеного голу.

У Гарета Саутгейта є великий вибір в атакувальній лінії поля, тому дуже цікаво, чи будуть зміни порівняно з першим матчем. В тій грі на лавці опинився Філ Фоден, Маркус Рашфорд та ще декілька сильних гравців, які вочевидь працюють на тренуваннях, щоб отримати місце в старті.

США, своєю чергою, продемонстрували доволі організовану гру проти Уельсу, тому є всі підстави вважати, що команда зможе дати бій англійцям та, можливо, зачепитись за нічийний результат. Чому б ні?

Компанія GG.bet вважає, що Англія не матиме суттєвих проблем у цій грі.