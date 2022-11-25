ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гана програла з рахунком 2:3

Наприкінці матчу чемпіонату світу між Португалією та Ганою голкіпер європейської збірної Діогу Кошта прогавив що позаду нього стоїть форвард африканці Іньякі Вільямс. Той стрімко скористався помилкою воротаря Порту, проте часу на вирішення епізоду йому не вистачило.

Відзначимо, що такий момент збірна Гани мала вже за рахунку 2:3, отже мала всі можливості робити рахунком нічийним.

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу було визнано гравця без контракту.