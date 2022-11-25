ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вірогідно, що це не сподобалося зірковому португальцю.

На 89 хвилині матчу між Португалією та Ганою форвард сербської Црвени Звезди Омар Букарі забив м'яч у ворота чемпіонів Європи-2016. Рахунок тим самим став 3:2, перевага все одно лишалася за португальцями.

Що цікаво, 23-річний форвард відсвяткував м'яч у фірмовому стилі Кріштіану Роналду. П'ятизірковий володар Золотого м'яча, який на той час вже був замінений, висловив своє невдоволення, проте незрозуміло, пропущеним голом чи фактом зухвалого вчинку Букарі.

Нагадаємо, Іньякі Вільямс міг робити рахунок нічийним.