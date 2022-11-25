ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Цим шедевром не можна не насолоджуватися.

У завершальному матчі першого туру чемпіонату світу-2022 Рішарлісон відзначився дублем у ворота збірної Сербії. Бразильського форварда було визнано найкращим гравцем поєдинку проти балканської команди.

Другий м'яч нападника Тоттенгема став справжнім шедевром. 25-річний гравець феноменально склався і пробив у падінні після передачі шведою від Вінісіуса Жуніора.

Нагадаємо, що у грі трапився і неприємний епізод. Неймар утримав ушкодження у зіткненні з Ніколою Міленковичем і залишив поле. Втім, головний тренер "селесао" Тіте заявив, що 30-річний футболіст ще зіграє на Мундіалі.