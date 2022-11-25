ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар Драгана Стойковича.

Головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович прокоментував поразку своєї команди від збірної Бразилії у завершальному матчі першого туру чемпіонату світу-2022 (0:2).

"Звісно, ми знаємо Бразилію, але ми приїхали у Катар з багатьма проблемами, травмами ключових гравців. І ви можете бачити це на полі. Це занадто проблемно для нас. Ми не Бразилія з 200 мільйонами жителів. Ми — маленька країна.

Атмосфера на стадіоні була чудова. Ми дали забагато простору бразильцям, і наші гравці були втомлені. Я маю зрозуміти причини, тому що зараз їх не розумію. У першому таймі ми вели свою гру, свій матч, але у другому щось пішло не так. Ми маємо підготуватись, аби стати набагато кращими.

Зі здоровішими футболістами ми могли б отримати інший сценарій гри цього вечора. Але програти Бразилії — не ганьба. Я вважаю бразильців одними з фаворитів цього чемпіонату світу" — підсумував колишній гравець Марселя та Верони.

Тренер "пентакампеонів" Тіте сказав після матчу, що Неймар ще зіграє на цьому чемпіонату світу. 30-річний футболіст отримав ушкодження в епізоді з Ніколою Міленковичем.