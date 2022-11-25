ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок розпочнеться о 12:00.

Відомі стартові склади на перший матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022. У рамках групи B зустрінуться команди Уельсу та Ірану, поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Відзначимо, що у стартовому матчі Уельс зіграв унічию зі США, а іранці розгромно поступилися англійцям.

Уельс: Геннессі — Мефам, Родон, Девіс — Робертс, Ампаду, Ремзі, Вільямс — Бейл, Мур, Вілсон

Запасні: Ворд, Девіс, Аллен, Вільямс, Гантер, Гарріс, Джеймс, Джонсон, Кабанго, Колвілл, Левітт, Лок'єр, Моррелл, Сміт, Сорба

Іран: Хоссейні — Резаеян, Пураліганджі, Хоссеймі, Мохаммаді — Голізаде, Нуролахі, Езатолахі, Хаджсафі — Азмун, Таремі

Запасні: Абедзаде, Ніазманд, Бейранванд, Амірі, Ансаріфард, Годдос, Джалалі, Джаханбахш, Кананізагедан, Карімі, Мохаррамі, Торабі, Халілзаде, Чешмі

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.