ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний ексзахисник висловився щодо рівня Неймара.

Колишній капітан Челсі та збірної Англії Джон Террі вважає, що Неймар ніколи не досягне рівня Мессі та Роналду.

"Я не впевнений, що Неймар зможе вийти на найвищий рівень. Раніше ми говорили про Мессі та Роналду, для мене вони — на вершині. На мою думку, є 3-4 гравці нижче, Неймар входить у цю категорію. Неймар, Мбаппе...

У Мбаппе є потенціал, щоб вийти на цей рівень. Подивимося, чи вдасться йому це. Неймар — гравець світового класу, але не на рівні з Мессі та Роналду", — сказав Террі.

Нагадаємо, що Неймар отримав травму в першому матчі групового етапу чемпіонату світу. Його повернення планується не раніше матчів плей-оф.