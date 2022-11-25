ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер "селесао" вже не вперше "ламається" на світовій першості.

Лідер збірної Бразилії Неймар прокоментував травму, яка завадить йому зіграти на груповому етапі чемпіонату світу.

"Випробовую гордість і любов, одягаючи футболку збірної Бразилії. Якби Бог дав мені можливість обрати країну народження, то була б Бразилія.

Нічого в житті мені не далося легко. Мені завжди доводилося слідувати за своїми мріями та цілями. Ніколи нікому не бажаючи зла і допомагаючи нужденним. Сьогоднішній день став одним із найважчих моментів у моїй кар'єрі... І знову на чемпіонаті світу. В мене травма. Але я впевнений, що я матиму шанс повернутися — я зроблю все можливе, щоб допомогти моїй країні, своїм товаришам по команді й собі", — написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу Бразилія — Сербія з суперголом Рішарлісона.