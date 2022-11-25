Клуб бажає підписати зірку збірної Нідерландів.
Коді Гакпо, Getty Images
25 листопада 2022, 18:25
Після розривання контракту із Кріштіану Роналду, Манчестер Юнайтед шукає нового гравця у атаку.
Клуб вже визначився із пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно. Їм є зірка ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо.
ПСВ не проти зберегти свого гравця, але може і продати. Перемовини можуть розпочатись з 60 мільйонів євро. Про це пише журналіст footmercato Санті Ауна.
У Гакпо зацікавлений особисто головний тренер "червоних дияволів". Футболіст грає на позиції вінгера, але може закрити і позицію центрфорварда.
У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 Гакпо відзначився забитим голом у ворота Сенегала та став найкращим гравцем матчу.