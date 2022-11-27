ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
27 листопада 2022, 22:45
Девіс забив найшвидший м'яч на ЧС-2022
Втім, це не допомогло канадцям здобути потрібний результат.
Альфонсо Девіс, Getty Images
27 листопада 2022, 22:45
У неділю, 27 листопада, збірна Хорватії з рахунком 4:1 переграла канадців.
Перший м'яч у зустрічі забили саме північноамериканські футболісти. Альфонсо Девіс став автором дебютного голу в історії збірної Канади на чемпіонатах світу.
Це досягнення стало для 22-річного гравця Баварії не єдиним. Він зумів забити вже на другій хвилині, і на даний момент цей м'яч є найшвидшим на чемпіонаті світу.
Попри весь позитив, збірна Канади другою після Катару залишила Мундіаль.