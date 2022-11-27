ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда програла 2 матчі.

У неділю, 27 листопада, збірна Канади розгромно поступилася хорватам — 1:4. Ця поразка стала для північноамериканців другою на катарському Мундіалі — у турі номер 1 команда Джона Гердмана за цілковитої ігрової переваги мінімально програла бельгійцям.

Тим самим Канада стала другою командою після господаря турніру Катару, яка позбавилася шансів вийти до 1/8 фіналу. Після двох турів лідерами квартету F є хорвати і марокканці, які набрали по 4 пункти (балканці переважають африканців завдяки різниці голів), а третє місце посідають бельгійці, в активи яких наразі 3 бали. У Канади — 0 і остання сходинка.

Зазначимо, що Альфонсо Девіс став першим гравцем в історії збірної Канади, який забив на чемпіонатах світу.