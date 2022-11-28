ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 28 листопада 2022, 15:00.

У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі збірна Гани обіграла Корею з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 24 хвилині у воротах корейців розписався Салісу, а десять хвилин потому Кудус подвоїв перевагу своєї команди.

У середині другого тайму Чо Гюн Сун скоротив відставання у рахунку, а через три хвилини він оформив дубль, зрівнявши цифри на табло. Проте останнє слово було за Ганою, де знову вистрілив Кудус, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Корея — Гана у 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Корея — Гана 2:3

Голи: Чо Гю Сун, 58, 61 — Салісу, 24, Кудус, 34, 68.



Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже (Квон Кьон Вон, 90+2), Кім Ен Гвон, Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон (Хван Й Джо, 79) — Чхан Хун Квон (Лі Кан Ін, 57), Чон У Йон (На Сан Хо, 46), Сон Хин Мін — Чо Гю Сун.



Гана: Аті-Зігі — Лемпті (Одої, 78), Амарті, Салісу, Менса (Баба, 87) — Партей, Самед, Кудус (Джику, 83) — Д. Аю (Сулемана, 79), Вільямс, А. Аю (Кьєрех, 79).



Попередження: Чон У Йон — Амарті.