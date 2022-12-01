ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нещодавно Енцо Фернандес забив у ворота мексиканців.

Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомив про зацікавленість ряду європейських грандів у послугах центрального хавбека Бенфіки Енцо Фернандеса. Втім, про конкретні суми наразі мова не йде.

"Реал Мадрид, Ліверпуль, Челсі, Ман Сіті та Атлетіко Мадрид зацікавлені в підписанні реджисти Бенфіки Енцо Фернандеса на наступний сезон" — написав журналіст.

Відзначимо, що у грі з поляками Енцо Фернандес став наймолодшим гравцем збірної Аргентини після Мессі, який вийшов у старті на матч чемпіонату світу. До того 21-річний хавбек відзначився голом у грі з мексиканцями.

У нинішньому сезоні Енцо провів 22 матчі у складі Бенфіки, до якої приєднався влітку, підписавши 5-річний контракт. Фернандес відзначився трьома голами і такою ж кількість результативних передач у складі "орлів".