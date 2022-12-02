ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький поспілкувався із колегами на предмет організації турніру в Катарі та перших загальних вражень.

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За підсумками групового етапу вже можу точно констатувати, що Мундіаль в Катарі після японо-корейської першості найнесподіваніший і вражає кількістю сюрпризів.

Мене приємно вразили збірні Японії та Марокко, а от виступи європейських представників ввели у смуток (доречі ніколи не симпатизував Німеччині), за виключенням збірної Франції.

Під час гри Хорватія – Бельгія мав розмову з екс-нідерландським нападником П’єром ван Хойдонком, то він підтвердив цю тезу, лаконічно описавши гру бельгійців та нідерландців – нудота.



Тож ми вирішили дізнатися у журналістів на місці, що вони думають про першу половину Мундіалю.

Жирум Сейфу Сенбето (Ефіопія, Addisadmassnews.com)

- Для мене це вже третій Кубок Світу, але на першому своєму Мундіалю у ПАР в 2010 році я побував лише на одному матчу Аргентина – Німеччина у четвертьфіналі, коли німці винесли команду Марадони 4:0.

Чотири роки тому в Росії я вже відвідав 15 матчів, а в Катарі побачу точно більше, бо тут журналісти через компактність країни вперше можуть відвідувати по два матчі на день.

За всіма канонами, цей чемпіонат найкращий. Катар організував неперевершену першість з точки зору організацію. До поїздки в Катар я чув багато негативу про цю країну, але все це виявилося маячнею. Люди в Катарі привітні та гостинні, вітаються на вулицях, пригощають. Сказати, що я вражений – це замало.

З футбольної точки зори цей чемпіонат теж найкращий. Якщо згадати груповий етап в Росії, то там не було стільки драми, як на цій першості. Чого лише варта розв’язка у групі з Аргентиною, де Саудівська Аравія сплутала всім карти.

Взагалі, я думаю, Аргентина може виграти цю першість. Я бажаю аргентинцям перемоги, хоча вболіваю перш за все за африканські команди. Найбільше серед усіх мене подобається Гана. Я сподіваюсь, вони сьогодні здолають Уругвай та вийдуть до плей-офф.

Корреа Рікарду (Бразилія, журнал Плакар)

- Цей чемпіонат світу протилежно різний для журналістів та вболівальників. Через сурові заборони мусульманського Катару, багато вболівальників не приїхало сюди. Атмосфери свята не відчувається. Без пива фанати аморфні й тихі. Згадайте фестиваль у Бразилії. То ж був місяць безкінечного оргазму. ФІФА не варто давати Мундіаль таким країнам як Катар. Ви ж бачите, самим катарцям цей футбол не потрібен.

Кубок світу має проходити у футбольних країнах. Це все одно що Бразилії дати провести чемпіонат світу з хоккею.

Якщо говорити про організацію першості, то тут питань нема – 10 балів з десяти. Для медіа створені найкращі умови, на відміну від того, що було в Бразилії. До того ж компактність країни дозволяє не втомлюватися від переїздів.

Що стосується якості чемпіонату, то мені здається він ще не розкачався. Чи виграє Бразилія нарешті Мундіаль? Можливо. Але багато залежатиме від турнірної сітки. Бразилії може дістатися непростий шлях – з Португалією і Аргентиною.

У порівнянні з минулими генераціями, ця збірна виглядає не краще, не гірше. Добре, що вже немає тієї залежності від Неймара, яка була раніше. Збірна стала збалансована. В атаці є багато гравців, які можуть вирішити долю поєдинків – Ришарлісон, Вінісіус, Жезус, Родриго. Побачимо, як буде. Не хочу бути голословним.

Ліу Чиян (Китай, Titan Sports)

- Я працюю у медіа на великих турнірах з 2016 року і можу відверто сказати, що Катар організував неймовірний чемпіонат. Рівень сервісу та послуг вражає. Шатл-баси забирають та відвозять журналістів із головного медіацентру.

І також це один із непередбачуваних чемпіонатів. На мою думку, вся справа в акліматизації. Я сам приходив до тями у Катарі цілий тиждень. Ніяк не міг акліматизуватися. Напевне, те саме відчувають і більшість футболістів. Особливо не допомагають і створені умови Air Conditions. Так, на стадіоні може бути комфортно, але ж організм не обманиш.

Тому ми й маємо такі несподівані результати на груповому етапі – перемоги Саудівської Аравії, Японії. Ці команди прилетіли раніше європейських в Катар і встигли акліматизуватися.

Кого підтримують китайці на першості? Більш за все – бельгійців. Довгий час бельгійці очолювали рейтинг збірних, тому й китайці шаленіють від них. Вболівають також за французів і, звісно, за Аргентину, бо там грає Мессі. Для китайців Мессі зірка номер один.

Я живу в Лондоні і вболіваю за «Арсенал». Знаю, що Зінченко із України. Цей хлопець дуже емоційний, йому це трішки шкодить в «Арсеналі». Але гравець він однозначно якісний, один із лідерів «Арсеналу».

Моріс ван Стен (Нідерланди, фотограф)

- Нідерландці незадоволені грою збірної. І хоча Луї ван Гал заспокоює, що збірна дістанеться фіналу, вболівальники вважають інакше — може штатівців і пройдуть з потугами, але точно відгребуть від Аргентини.

Це далеко ненайсильніше покоління голандців, не порівняти навіть з тим, що було в 2010 році, коли ми востаннє виходили до фіналу. Вожаком цієї команди є Френкі де Йонг. Він на ряду з Коді Гакпо проводять чудовий турнір, але загалом гра команди не вражає.

Щодо організації першості, то Катар переплюнув усіх. Я вже працював на багатьох турнірах і нічого подібного не бачив. Вражає краса та дизайн арен — «Аль-Байт», «Аль-Джануб», «Аль-Тумама», «Лусаїл стейдіум». Космічний рівень!

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