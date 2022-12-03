ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз не бажає рекламувати алкоголь.

У матчах групового етапу ЧС-2022 Франція — Австралія та Данія — Франція найкращим признали форварда Кіліана Мбаппе.

Після отримання нагороди футболісти дають інтерв'ю, але форвард французької збірної відмовився це робити.

Причина такого рішення Мбаппе у спонсорі нагороди компанії Budweiser. Це виробник пива, а Кіліан не бажає рекламувати алкогольну продукцією таким чином.

Після першої відмови Мбаппе від інтерв'ю FFF отримала усне попередження. Другий раз Федерацію футболу Франції оштрафували на 10 200 євро.