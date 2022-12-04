ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч збірної вважає, що Модричу зарано завершувати кар'єру.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловив думку, що ЧС-2022 — не останній турнір для Луки Модрича на міжнародному рівні.

"Що б я завжди не казав про Луку – цього все одно надто мало. Нехай Бог благословить його, нехай він живе довше.

Я впевнений, що це не останній його турнір разом з Хорватією. Його фізична готовність, серйозне ставлення, робота та професіоналізм є для нас основоположними. Це дуже важливий гравець.

Однак ми залишаємося командою, це єдиний спосіб отримати результат. Модрич – наш капітан і ватажок, хочемо, щоб він залишався з нами надовго", – сказав Далич.

37-річний Лука Модрич дебютував за збірну своєї країни 1 березня 2006 року. З того часу він зіграв 158 матчів та забив 23 голи. Зі збірною Модрич у 2018 році був фіналістом чемпіонату світу.

Раніше і сам Модрич розповів, що поки не думає завершувати міжнародну кар'єру.