Бразильці перевершили досягнення збірної Франції.
Вевертон, Getty Images
05 грудня 2022, 23:23
Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі обіграла Південну Корею (4:1).
У цьому матчі головний тренер Тіте, коли результат уже був здобутий, ухвалив рішення змінити воротаря, випустивши на поле Вевертона замість Алісона.
За інформацією Squawka, збірна Бразилії стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка використала у матчах 26 футболістів.
До цього рекорд належав збірній Франції, яка використала 24 футболісти.
Раніше повідомлялося, що Бразилія зіграє з Хорватією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.