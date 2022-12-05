ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильці перевершили досягнення збірної Франції.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі обіграла Південну Корею (4:1).

У цьому матчі головний тренер Тіте, коли результат уже був здобутий, ухвалив рішення змінити воротаря, випустивши на поле Вевертона замість Алісона.

За інформацією Squawka, збірна Бразилії стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка використала у матчах 26 футболістів.

До цього рекорд належав збірній Франції, яка використала 24 футболісти.

Раніше повідомлялося, що Бразилія зіграє з Хорватією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.