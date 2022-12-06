ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 1/8 фіналу ЧС-2022 марокканці обіграли іспанців.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію та пройшла до чвертьфіналу мундіалю.

За інформацією OptaJean, Марокко стала четвертою африканською збірною, яка змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонатів світу.

Раніше таке досягнення було у Камеруну (1990), Сенегалу (2002) та Гани (2010).

У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Марокко зіграє проти переможця пари Португалія – Швейцарія.